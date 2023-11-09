9 ноября, 12:46

Wildberries протестировал оплату по биометрии

Такая функция позволит существенно упростить процесс оплаты на маркетплейсе, рассказала основатель и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Возможность оплаты покупок по биометрии протестировали основатель и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук и гендиректор АО "Центр биометрических технологий" Владислав Поволоцкий в ходе форума Finopolis 2023. Также стороны подписали соглашение о технологическом партнерстве в этой сфере, передает корреспондент ТАСС.

Как рассказала Бакальчук, внедрение оплаты по биометрии позволит существенно упростить процесс оплаты на маркетплейсе.

В свою очередь Поволоцкий отметил, что на сегодняшний день закрытое тестирование нового сервиса на платформе Wildberries завершается. "<...> Надеемся сделать его доступным для пользователей уже в ближайшее время", - сказал он.

В рамках соглашения стороны будут оказывать друг другу консультативную помощь, обмениваться опытом и аналитикой. В Wildberries отметили, что реализация соглашения позволит улучшить пользовательский опыт, раскрыть потенциал биометрии применительно к онлайн-ретейлу. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация