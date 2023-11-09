Wildberries протестировал оплату по биометрии

Такая функция позволит существенно упростить процесс оплаты на маркетплейсе, рассказала основатель и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Возможность оплаты покупок по биометрии протестировали основатель и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук и гендиректор АО "Центр биометрических технологий" Владислав Поволоцкий в ходе форума Finopolis 2023. Также стороны подписали соглашение о технологическом партнерстве в этой сфере, передает корреспондент ТАСС.

Как рассказала Бакальчук, внедрение оплаты по биометрии позволит существенно упростить процесс оплаты на маркетплейсе.

В свою очередь Поволоцкий отметил, что на сегодняшний день закрытое тестирование нового сервиса на платформе Wildberries завершается. "<...> Надеемся сделать его доступным для пользователей уже в ближайшее время", - сказал он.

В рамках соглашения стороны будут оказывать друг другу консультативную помощь, обмениваться опытом и аналитикой. В Wildberries отметили, что реализация соглашения позволит улучшить пользовательский опыт, раскрыть потенциал биометрии применительно к онлайн-ретейлу.