"Абрау-Дюрсо" ожидает роста производства и выручки по итогам 2023 года

Владелец ГК Борис Титов сообщил, что компания уже выполнила годовой план по туристическим услугам

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. "Абрау-Дюрсо" ожидает роста показателей по производству и выручке по итогам 2023 года по сравнению с 2022 годом. Об этом рассказал журналистам владелец ГК "Абрау-Дюрсо" Борис Титов а кулуарах Второго Российского винодельческого форума.

"По крайней мере, мы дадим добавку к тем 54 млн бутылок, которые мы произвели в прошлом году. Я думаю, что это будет плюс к прошлому. По выручке мы тоже выполним план - сегодня растет и выручка", - сказал он.

"По качеству мы можем сказать, что это, конечно, может быть и не великий, но очень хороший год", - добавил Титов.

По его словам, компания в октябре уже выполнила годовой план по туристическим услугам в "Абрау Дюрсо".

О компании

"Абрау-Дюрсо" - существующий с 1870 года производитель игристых и тихих вин. "Абрау-Дюрсо" представляет коллекции виноделен: "Абрау-Дюрсо", "Винодельня Ведерниковъ", "Лоза", "Шеки Шараб" и других. В 2022 году совокупный объем продаж группы компаний составил 54,171 млн бутылок.