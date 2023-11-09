9 ноября, 13:55

Систему поддержки предэкспорта могут реализовать на региональном уровне

В "Опоре России" сообщили, что для помощи этому направлению в нацпроекте "Международная кооперация и экспорт" появится отдельный трек по малому и среднему бизнес

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Число предпринимателей-экспортеров может быть расширено за счет введения системы господдержки предэкспорта и предимпорта. Подобная поддержка должна быть реализована на региональном уровне, сообщил журналистам глава "Опоры России" Александр Калинин в кулуарах Русского экономического форума.

"У нас экспортеров всего 60 тыс., и то это формальных. А активных - 6 тыс. Нужно расширять количество тех, кто занимается внешнеэкономической деятельностью. <...> Должна быть еще система государственной поддержки предэкспорта и предимпорта, то есть b2b-миссия - то, чем занимается "Опора России", этого нет пока. <...> Это нужно реализовать в том числе во многом на региональном уровне", - сказал Калинин.

Он отметил, что для поддержи этого направления в нацпроекте "Международная кооперация и экспорт" появится отдельный трек по малому и среднему бизнесу.

"Опора России" в свою очередь помогает предприятиям, которые участвуют в зарубежных выставках. В частности, тем, кто заключает контракты за рубежом - помогают его застраховать и проводят консультацию, добавил Калинин.

Русский экономический форум проходит в Челябинске с 9 по 11 ноября. Центральными темами стали вопросы экономики и опережающего развития России, ее технологического суверенитета. Участниками сессий стали известные политические и общественные деятели региона и страны, модераторами в том числе выступают заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов и директор Уральского регионального информационного центра ТАСС Мария Картуз. Мероприятие организовано правительством Челябинской области, комиссией Государственного совета РФ по направлению "Экономика и финансы", Общественной палатой России и Всемирным русским народным собором. 

Теги:
Россия
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