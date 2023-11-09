В Подмосковье открыли цех по производству кабелей для судоремонта благодаря ФРП

Инвестиции в создание нового производства превысили 530 млн рублей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. "Завод Москабель", входящий в группу "Москабельмет", открыл в Московской области новый цех по выпуску импортозамещающих кабелей для нефтегазовой промышленности, строительства, судостроения и судоремонта благодаря поддержке Фонда развития промышленности (ФРП, координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга). Об этом сообщила пресс-служба ФРП.

"Завод Москабель", входящий в группу "Москабельмет", открыл в Богородском городском округе Московской области новый цех по выпуску импортозамещающих кабелей для нефтегазовой промышленности, строительства, судостроения и судоремонта. Среди них геофизические, греющие и судовые кабели, а также кабели связи и управления", - говорится в сообщении.

Инвестиции в создание нового производства превысили 530 млн рублей, из которых 262 млн рублей в виде льготного займа по флагманской программе "Проекты развития" предоставил ФРП. В новом цеху после выхода на проектную мощность будут выпускать до 6 тыс. км кабелей в год, в том числе около 1 тыс. км из них - судовые кабели.

По данным компании, на российском рынке кабельных изделий для нефтегазовой промышленности и судовых кабелей зарубежная продукция в 2022 году занимала около 16%. Благодаря реализации проекта компания планирует снизить зависимость от импорта в нефтегазовом секторе до 5%, а в судовом сегменте полностью заместить зарубежную продукцию. Среди основных потребителей новых видов кабелей "Газпром", "Газпромнефть", "Новатэк", "Норникель", "Мосинжпроект", РЖД, НЛМК и предприятия ОСК.

ФРП создан в 2014 году по инициативе Минпромторга для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы фонда позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

Высшим органом управления ФРП, принимающим стратегические решения о его деятельности, является наблюдательный совет, который возглавляет вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. Госкорпорация ВЭБ.РФ курирует ФРП в части координации его работы в системе институтов развития РФ.