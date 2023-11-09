Бюджет Курской области на 2024 год приняли в первом чтении с дефицитом в 5,5 млрд рублей

Расходы на социально-культурную сферу предусмотрены в объеме 52,8 млрд рублей

КУРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Депутаты Курской областной думы на заседании в четверг приняли бюджет региона на 2024 год в первом чтении, утвердив планируемые доходы в объеме 74 млрд рублей. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 5,5 млрд рублей, сообщила в ходе заседания министр финансов и бюджетного контроля Курской области Наталья Рудакова.

"Общий объем доходов на 2024 год составит 74 млрд рублей, что ниже первоначального бюджета 2023 года на 8,7 млрд рублей, или на 10,5%. Прогнозируемые расходы на 2024 год составят 79,5 млрд рублей, снижение в сравнении с первоначальным бюджетом 2023 года составит 12,5 млрд рублей, или 13%. Объем дефицита составит 5,5 млрд рублей", - сказала Рудакова. Таким образом, дефицит бюджета запланирован на уровне 7,4% к объему собственных доходов.

Как отметила Рудакова, основными источниками погашения прогнозируемого дефицита являются инфраструктурные бюджетные кредиты (2 млрд рублей), коммерческие кредиты (4 млрд рублей). Госдолг в 2024 году планируется на уровне 18,8 млрд рублей. На реализацию 25 государственных программ в Курской области в 2024 году направят 74,5 млрд рублей, или 93,7% от общего объема расходов бюджета. Расходы на социально-культурную сферу предусмотрены в объеме 52,8 млрд рублей.