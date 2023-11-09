9 ноября, 18:14

Астраханский территориальный фонд ОМС увеличат на 78,9 млн рублей в 2023 году

Деньги направят на приобретение инновационных противоопухолевых лекарственных препаратов

АСТРАХАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Доходную часть бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области в 2023 году увеличили почти на 80 млн рублей. Средства направят на закупку противоопухолевых препаратов для онкопациентов, сообщили журналистам в пресс-службе думы региона по итогам очередного заседания.

"Депутаты поддержали изменения в закон Астраханской области "О платеже Астраханской области на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования на 2023 год". Изменения связаны с потребностью дополнительного финансирования по профилю "Онкология". Из бюджета Астраханской области на указанные цели будет выделено более 78,9 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Дополнительное финансирование направят на приобретение инновационных противоопухолевых лекарственных средств для пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи и получающих химиотерапевтическое лечение.

Ранее со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко сообщалось, что число случаев лечения онкологии лекарственными препаратами, включая таргетные (блокирующие рост и распространение опухоли), за счет средств обязательного медицинского страхования в России выросло с 2019 года на 63,6%. 

Теги:
РоссияАстраханская область
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