Reuters: ЕС на следующей неделе обсудит с экспертами G7 запрет на алмазы из РФ

Дипломат ЕС заявил агентству, что предложение Бельгии о механизме отслеживания необработанных алмазов будет в значительной степени отражено в предложении Еврокомиссии

ЛОНДОН, 9 ноября. /ТАСС/. Европейская комиссия на следующей неделе проведет в Брюсселе трехдневную техническую встречу с экспертами из стран Группы семи (G7), цель которой - разработать окончательный план запрета на алмазы российского происхождения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, ЕС и G7 не удается ввести запрет на российские алмазы с 1 января 2024 года из-за затянувшихся переговоров, однако страны "семерки" намерены установить такой запрет начиная с первого квартала 2024 года.

Дипломат ЕС заявил Reuters, что предложение Бельгии о механизме отслеживания необработанных алмазов будет в значительной степени отражено в предложении Еврокомиссии.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что руководители МИД стран - членов Евросоюза обсудят на встрече 13 ноября введение 12-го пакета санкций против РФ, включая возможность введения запрета на торговлю российскими алмазами.

В распространенном в среду совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи по итогам двухдневной встречи в Токио говорилось, что участники "семерки" намерены "активизировать консультации по энергетике, металлам, а также неиндустриальным алмазам, которые добыты, обработаны или произведены в России". Ранее западные СМИ сообщали, что в начале ноября G7 согласует запрет для своих компаний на закупки российских алмазов, который, по их информации, должен базироваться на разработке химического механизма отслеживания происхождения алмазов.

Тема запрета на российские алмазы является особенно болезненной для Бельгии, поскольку такой шаг фактически разрушит историческую алмазную промышленность Антверпена. Премьер Бельгии Александер Де Кроо неоднократно высказывался, что ограничения на алмазы из России могут быть только глобальными, в противном случае экспорт просто уйдет на Ближний Восток и в Индию, а страны G7 отрежут себя от ювелирного сырья.