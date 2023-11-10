Nikkei: прибыли в мировой промышленности упали на 9% из-за замедления темпов роста в КНР

По данным издания, сказываются также опасения по поводу конъюнктуры в США, где высокая ставка кредита становится помехой для новых инвестиций

ТОКИО, 10 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль ведущих мировых промышленных компаний в июле - сентябре сократилась на 9% по сравнению с показателем того же периода год назад в основном под влиянием замедления темпов роста в Китае. Прибыли в глобальной индустрии уменьшаются уже четвертый квартал подряд, сообщила японская деловая газета Nikkei со ссылкой на расчеты своих экспертов.

Они проанализировали основные показатели 13 тыс. ведущих компаний США, Евросоюза, Китая и других стран, на которые приходится 90% совокупной цены всех акций, представленных на фондовых биржах планеты. На фоне общего ухудшения конъюнктуры в индустриальном секторе наиболее негативная ситуация отмечена в химической промышленности - там прибыли в третьем квартале упали на 43% по сравнению с показателем год назад. На 12% они сократились в производстве электронной техники, на 10% - в станкостроении. В то же время в непромышленном секторе чистая прибыль выросла на 16%.

Подсчеты показали, что ухудшение показателей отмечено в первую очередь в операциях с Китаем. Как отмечает Nikkei, сказываются также опасения по поводу конъюнктуры в США, где высокая ставка кредита становится помехой для новых инвестиций.

По данным Государственного статистического управления КНР, темпы роста ВВП страны в 2021 году оказались самыми высокими за последние 10 лет, достигнув 8,4%. Однако из-за воздействия некоторых негативных факторов, в первую очередь пандемии, в 2022 году динамика составила 3%. Официальный целевой показатель на текущий год установлен на уровне 5%.