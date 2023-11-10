10 ноября, 06:16

Сенаторы подготовили поправки в бюджет на 140 млрд рублей

Как отметил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, в Совете Федерации предусмотрели более 40 млрд рублей на трехлетний период на обеспечение комплексного развития сельских территорий

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации подготовил и направил в Госдуму поправки на общую сумму около 140 млрд рублей ко второму чтению федерального бюджета на 2024-2026 годы. Об этом сообщил вице-спикер Николай Журавлев в интервью "Парламентской газете".

"Мы подготовили и внесли в Государственную думу поправки общей суммой около 140 миллиардов рублей", - сказал Журавлев.

В Совете Федерации предусмотрели более 40 млрд рублей на трехлетний период на обеспечение комплексного развития сельских территорий. Журавлев добавил, что в ведущие отрасли промышленности, включая автопром, заложили в поправках дополнительно 54 млрд рублей, которые позволят простимулировать спрос на отечественные автомобили и специализированную технику, поддержать производителей техники, использующей газ, активизировать разработку конструкторской документации для комплектующих.

По словам вице-спикера, в Совете Федерации направили 9 млрд рублей дополнительно на расширение программы "Профессионалитет" и развитие образовательно-производственных центров. На дополнительное профессиональное обучение для граждан предусмотрено 6 млрд рублей, столько же - на расширение лекарственного обеспечения в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Более 3 млрд рублей пойдет на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, отметил Журавлев.

Также направляется дополнительно 3 млрд рублей на создание быстровозводимых объектов для отдыха и оздоровления детей. По поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко запустили эту программу в прошлом году, и уже прошедшим летом в новых корпусах смогли отдохнуть тысячи детей, сказал он.

Быстровозводимые объекты

Матвиенко ранее сообщала, что в этом году субъектам Федерации были выделены в рамках софинансирования федеральные средства в размере 1 млрд рублей на строительство быстровозводимых модулей в детских лагерях. По ее словам, к 1 июня за рекордные 100 дней в 15 пилотных регионах России построено 49 жилых корпусов, организовано 2,5 тыс. новых дополнительных мест в 26 детских оздоровительных организациях.

Как сообщал в августе премьер-министр Михаил Мишустин, правительство выделило дополнительные средства в размере 1 млрд рублей на развитие инфраструктуры для детского отдыха. По его словам, до конца года в 30 регионах появится около 100 новых зданий, в них ежегодно будут отдыхать больше 20 тыс. детей и подростков.

О проекте бюджета на 2024-2026 годы

Госдума 26 октября на пленарном заседании приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Доходы прогнозируются в размере 35,065 трлн рублей в 2024 году, 33,552 трлн рублей в 2025 году и 34,051 трлн рублей в 2026 году. Расходы ожидаются на уровне 36,66 трлн рублей, 34,382 трлн рублей и 35,587 трлн рублей соответственно. Дефицит федерального бюджета составит 1,595 трлн рублей в 2024 году, 0,83 трлн рублей в 2025 году и 1,536 трлн рублей в 2026 году.

Объем Фонда национального благосостояния на начало года 2024 года составит 12,177 трлн рублей (6,8% ВВП); на начало 2025 года - 11,190 трлн рублей (5,9% ВВП); на начало 2026 года - 13,002 трлн рублей (6,4% ВВП). 

Теги:
РоссияЖуравлев, Николай Андреевич
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