В Казахстане введут дополнительные восемь авиарейсов в Китай

В министерстве иностранных дел республики заявили, что граждане двух стран с 10 ноября освобождаются от визовых требований

АСТАНА, 10 ноября. /ТАСС/. Air Astana планирует ввести восемь дополнительных рейсов в Китай в связи со вступлением в силу с 10 ноября безвизового режима между Казахстаном и Китаем "для удовлетворения ожидаемого спроса на авиаперевозки". Об этом сообщили в комитете гражданской авиации Министерства транспорта Казахстана.

"Авиакомпания Air Astana в осенне-зимнем сезоне 2023-2024 года по мере роста пассажиропотока планирует увеличение рейсов по маршрутам Алма-Ата - Пекин (с шести до семи рейсов в неделю), Астана - Пекин (с одного до трех рейсов в неделю) и Алма-Ата - Урумчи (с двух до семи рейсов в неделю)", - говорится в сообщении пресс-службы.

В 2024 Air Astana планирует открытие новых маршрутов в китайские города Шанхай, Гуанчжоу и Чэнду. В свою очередь китайская грузовая авиакомпания Air Logistics с ноября текущего года планирует запустить регулярные грузовые рейсы по маршруту Алма-Ата - Сиань, отметили в комитете.

По данным ведомства, в настоящее время между Казахстаном и КНР выполняется 27 пассажирских регулярных рейсов в неделю - 11 рейсов казахстанскими и 16 рейсов китайскими авиакомпаниями. Казахстанско-китайское межправительственное соглашение о взаимном освобождении от визовых требований с пятницы вступило в силу. Документ был подписан 17 мая нынешнего года в городе Сиане в ходе государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в КНР.

В МИД Казахстана поясняли, что граждане двух стран с 10 ноября освобождаются от визовых требований при осуществлении частных, туристических и деловых поездок, лечении, международных перевозках и транзите. При этом срок пребывания на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.