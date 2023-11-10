10 ноября, 07:52

В Казахстане введут дополнительные восемь авиарейсов в Китай

В министерстве иностранных дел республики заявили, что граждане двух стран с 10 ноября освобождаются от визовых требований

АСТАНА, 10 ноября. /ТАСС/. Air Astana планирует ввести восемь дополнительных рейсов в Китай в связи со вступлением в силу с 10 ноября безвизового режима между Казахстаном и Китаем "для удовлетворения ожидаемого спроса на авиаперевозки". Об этом сообщили в комитете гражданской авиации Министерства транспорта Казахстана.

"Авиакомпания Air Astana в осенне-зимнем сезоне 2023-2024 года по мере роста пассажиропотока планирует увеличение рейсов по маршрутам Алма-Ата - Пекин (с шести до семи рейсов в неделю), Астана - Пекин (с одного до трех рейсов в неделю) и Алма-Ата - Урумчи (с двух до семи рейсов в неделю)", - говорится в сообщении пресс-службы.

В 2024 Air Astana планирует открытие новых маршрутов в китайские города Шанхай, Гуанчжоу и Чэнду. В свою очередь китайская грузовая авиакомпания Air Logistics с ноября текущего года планирует запустить регулярные грузовые рейсы по маршруту Алма-Ата - Сиань, отметили в комитете.

По данным ведомства, в настоящее время между Казахстаном и КНР выполняется 27 пассажирских регулярных рейсов в неделю - 11 рейсов казахстанскими и 16 рейсов китайскими авиакомпаниями. Казахстанско-китайское межправительственное соглашение о взаимном освобождении от визовых требований с пятницы вступило в силу. Документ был подписан 17 мая нынешнего года в городе Сиане в ходе государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в КНР.

В МИД Казахстана поясняли, что граждане двух стран с 10 ноября освобождаются от визовых требований при осуществлении частных, туристических и деловых поездок, лечении, международных перевозках и транзите. При этом срок пребывания на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней. 

Теги:
КазахстанКитай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация