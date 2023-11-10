10 ноября, 07:45

В Австралии заявили, что начнут строительство верфи для атомных субмарин в декабре

По словам вице-премьера Ричарда Марлза, власти страны также выделят участок "для создания академии, которая будет обучать австралийцев навыкам подводного и военно-морского судостроения"

СИДНЕЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Первые работы по проектированию новой судоверфи для строительства атомных подводных лодок в Австралии начнутся в декабре 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер страны Ричард Марлз.

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По его словам, после того, как федеральное правительство страны достигло соглашения с властями штата Южная Австралия о выделении участка земли под новую судоверфь, "Канберра сделала первый шаг к обретению своей производственной базы для атомного подводного флота". "Верфь для строительства [атомных] подводных лодок будет возведена в Осборне. В соответствии с соглашением компания Australian Naval Infrastructure в декабре 2023 года получит земельный участок для верфи. Проектные работы начнутся в этом [2023] году, а в конце десятилетия верфь приступит к строительству первых подводных лодок проекта SSN-AUKUS", - указал Марлз в заявлении, опубликованном Минобороны страны.

Вице-премьер также сообщил, что вместе с участком под строительство верфи будет выделена "земля для создания академии, которая будет обучать австралийцев навыкам подводного и военно-морского судостроения". "Тысячи будущих работников пройдут обучение в академии по дисциплинам, связанным с судостроением, поскольку программа SSN-AUKUS потребует от нас высококвалифицированной рабочей силы", - подчеркнул он.

AUKUS - партнерство Австралии, Великобритании и США в сфере безопасности, созданное в 2021 году. Это партнерство предусматривает, в частности, строительство для Канберры атомных подводных лодок и проведение целого ряда других совместных военных разработок. Как ожидается, Австралия построит свою первую подлодку SSN AUKUS в начале 2040-х годов с помощью американских и британских технологий. 

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