10 ноября, 08:54

В Китае отвергли обвинения G7 в экономическом принуждении

В КНР надеются на более конструктивные отношения со странами Группы семи

ПЕКИН, 10 ноября. /ТАСС/. Китай отвергает обвинения в экономическом принуждении и надеется на более конструктивные отношения со странами Группы семи (G7). Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай решительно отвергает необоснованные обвинения G7 в искажении мировой экономики и экономическом принуждении. Именно страны Группы семи включили в санкционные списки более 10 тыс. юридических лиц по всему миру, используя свою власть для всестороннего подавления неугодных компаний, а также политизируя и превращая в оружие экономические и торговые вопросы", - отметил он.

Как добавил Ван Вэньбинь, Китай надеется, что страны Группы семи в действительности реализуют заявленные намерения и будут способствовать здоровому развитию отношений с КНР на основе взаимных уважения, равенства и выгоды.

По итогам состоявшейся в Токио встречи G7 главы дипведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности опубликовали заявление, в котором говорится, что "порождаемые нерыночной политикой и торговой практикой Китая тенденции искажают глобальную экономику". Кроме того, в нем указывается на необходимость защиты ряда передовых технологий, "которые могут быть использованы для создания угрозы национальной безопасности" стран - участниц объединения, однако без неоправданного ограничения торговли и инвестиций. 

Теги:
Китай
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