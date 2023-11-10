10 ноября, 09:11

Эксперт: российский алкоголь вытеснит дорожающую продукцию из Франции, Италии и Испании

Как отметил исполнительный директор Luding Group Эрнест Хачатурян, в настоящее время основной объем продаж вин из России и постсоветского пространства сосредоточен в сегменте эконом от 250-400 рублей за бутылку

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Алкоголь из России и дружественных стран вытеснит продукцию из Франции, Италии и Испании из-за кратного роста цен на нее. Такое мнение ТАСС высказал в кулуарах Второго Российского винодельческого форума исполнительный директор поставщика вин и крепкого алкоголя в РФ Luding Group Эрнест Хачатурян.

"Привычный ценовой диапазон для стран - лидеров импорта (Испания, Италия, Франция) - 480-590 рублей может увеличиться до 700 рублей и выше за бутылку. Данный ценовой сегмент станет менее доступным, а это значит, что его вытеснит продукция из дружественных России стран и России", - рассказал он.

Хачатурян также отметил, что в настоящее время основной объем продаж вин из России и постсоветского пространства сосредоточен в сегменте эконом от 250-400 рублей за бутылку. Импорт в основном работает в сегменте "мейнстрим" - 400-600 рублей, добавил он.

При этом Хачатурян указал, что до конца года в России не ожидается значительного повышения цен на алкоголь. "Однако в январе 2024 года с началом переговорной кампании с основными сетевыми клиентами прогнозируется рост цен. Факторы, которые повлияют на это: курс валют, новые ставки акциза, ключевая ставка ЦБ, логистика, стоимость закупаемого сырья и комплектующих", - отметил он. 

Теги:
ИспанияИталияРоссияФранция
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация