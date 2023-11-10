Cтраны-участницы конференции ООН по климату договорятся о выплате $100 млрд бедным странам

Бывший госсекретарь Джон Керри отметил, что США еще не выделяли деньги для развивающихся государств на возмещение потерь и ущерба от климатических изменений

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Страны - участницы 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), которая пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Дубае, договорятся о выплате $100 млрд развивающимся странам за ущерб, связанный с изменением климата. Об этом сообщил спецпосланник президента США по вопросам климата, экс-госсекретарь Джон Керри.

"Мы заключим соглашение о создании фонда в $100 млрд [для возмещения потерь и ущерба от изменения климата для развивающихся стран] в этом году и выполним его до следующего года", - сказал он в интервью агентству Bloomberg. По его словам, это ускорит процесс реализации достигнутых климатических договоренностей. Участники конференции, заявил Керри, также представят "первый в рамках Парижского соглашения" анализ прогресса по достижению климатических целей, а также доклад о том, как мир может адаптироваться к изменениям климата.

Керри отметил, что США до сих пор не выделяли средства на подобные цели, поскольку экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вышел из Парижского соглашения и не поддерживал финансирование климатических целей. "Результат состоит в том, что США получили плохую репутацию в то время", - сказал экс-госсекретарь США, добавив, что теперь "мир совсем другой", люди "относятся серьезнее" к климатическим проблемам и готовы инвестировать в инициативы в данной сфере. Бездействие же, заключил Керри, может привести не только к большим финансовым потерям, но и к гибели людей, "разрушению" целых регионов и массовой миграции.

2 ноября Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) опубликовала доклад, в котором говорится, что развивающиеся государства нуждаются в инвестициях в размере $215-387 млрд в год до 2030 года на мероприятия по адаптации к изменению климата, однако в действительности средств поступает значительно меньше. В документе также указано, что за последние два десятилетия 55 государств, являющихся наиболее уязвимыми к изменению климата, понесли суммарные потери в размере $500 млрд.

Предварительная договоренность о создании фонда для возмещения потерь и ущерба от изменения климата для развивающихся стран была достигнута на предыдущей конференция ООН по климату (COP27), которая состоялась в египетском Шарм-эш-Шейхе 6-18 ноября прошлого года.

В декабре 2015 года было подписано Парижское соглашение по борьбе с глобальным потеплением. Страны-участницы обязались добровольно сократить выбросы СО2 в ближайшие десятилетия для того, чтобы удержать рост среднегодовой температуры на отметке в 1,5 или 2 градуса Цельсия.