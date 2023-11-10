10 ноября, 10:11

"Абрау-Дюрсо" вернется к вопросу размещения облигаций не раньше 2024 года

Пока компания не готова к этому шагу из-за роста ключевой ставки Центробанка

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Абрау-Дюрсо" вернется к вопросу размещения облигаций не раньше 2024 года, пока компания не готова к этому шагу из-за роста ключевой ставки ЦБ РФ. Об этом сообщила генеральный директор предприятия Елена Зарицкая в ходе выступления на Российском винодельческом форуме.

"Что касается облигаций, мы хотели их выпустить, мы готовились. У нас есть подготовленные документы. Мы зарегистрировали на Московской бирже, но не выпустили. Сейчас мы не готовы тоже этого делать, потому что ключевая ставка ЦБ для нас слишком велика. <...> Поэтому пока мы в ожидании. Мы продолжаем поддерживать готовность, но думаю, что раньше следующего года мы к этому точно не вернемся, к разговору", - сказала она.

"Абрау-Дюрсо" - ведущий производитель игристых и тихих вин России. "Абрау-Дюрсо" представляет коллекции виноделен: "Абрау-Дюрсо", "Винодельня Ведерниковъ", "Лоза", "Шеки Шараб" и другие. Выручка группы по МСФО в 2022 году составила 11,864 млрд рублей, показатель EBITDA достиг 3,546 млрд рублей, а чистая прибыль составила 1,772 млрд рублей. Основным акционером компании является семья бизнес-омбудсмена Бориса Титова. С апреля 2012 года акции компании торгуются на Московской бирже. 

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Россия
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