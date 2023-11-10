Аксаков предложил ЦБ и ВЭБ проверить влияние "окрашенного" цифрового рубля на инфляцию

Глава комитета по финансовому рынку Госдумы уточнил, что в цифровой рубль можно заложить те алгоритмы, которые позволяют не уйти на потребительский рынок и таким образом рубль "будет по цепочке экономики двигаться и финансировать структурную перестройку экономики"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков предложил Банку России совместно, например, с ВЭБ проверить влияние "окрашенного" цифрового рубля на инфляцию. Предложение было озвучено на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2023.

"Я бы предложил прописать в законодательстве возможность в рамках экспериментальных правовых режимов, а может и отдельно, Центральному банку вместе, например, с ВЭБ провести эксперимент влияния "окрашенного", цифрового рубля на инфляцию. Но при этом можно было реализовать пару проектов и посмотреть, как это работает. В конце концов увидеть, влияет ли это на инфляцию", - сказал он.

Аксаков уточнил, что цифровой рубль - это "окрашенный" рубль, отметив, что в него можно заложить те алгоритмы, которые позволяют не уйти на потребительский рынок и таким образом рубль "будет по цепочке экономики двигаться и финансировать структурную перестройку экономики". Также он добавил, что влияние на инфляцию, соответственно, будет крайне ограничено.

Также глава комитета по финансовому рынку Госдумы заявил, что днем ранее в рамках совместного заседания комитетов по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике по рассмотрению "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов" он задал вопрос, о том "может ли Центральный банк выделять длинные кредитные ресурсы относительно дешевые через банковскую систему, "окрашенные" - для того, чтобы поддержать структурную перестройку экономики, технологический прогресс в стране".