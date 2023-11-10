10 ноября, 11:42

В России в 2024 году планируется закладка 6 тыс. га виноградников

Замглавы Минсельхоза Марина Афонина отметила, что отрасль в связи с длинным инвестиционным циклом требует особенного внимания и поддержки

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. В России в 2024 году заложат 6 тыс. га новых виноградников. Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства РФ Марина Афонина в ходе Второго Российского винодельческого форума.

"В этом году мы рассчитываем на закладку виноградников порядка 5 тыс. га. А в следующем, по данным регионов, это будет больше 6 тыс. га", - сказала она.

Афонина отметила, что отрасль в связи с длинным инвестиционным циклом требует особенного внимания и поддержки.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что общая площадь виноградников в России в 2023 году составит примерно 103 тыс. га. 

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