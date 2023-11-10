Увеличение ввозных пошлин на вино привело к росту доли российской продукции

С октября она выросла с 52,5% до 53,8%, сообщила начальник Аналитического управления Росалкогольтабакконтроля Полина Якуба

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Увеличение ввозных пошлин на вино до 20% привело к росту доли российской винодельческой продукции на рынке до 53,8% с 52,5%. Об этом сообщила начальник Аналитического управления Росалкогольтабакконтроля Полина Якуба в ходе Второго Российского винодельческого форума.

"Увеличение ввозных пошлин в октябре 2023 года привело к росту доли российской винодельческой продукции на рынке с 52,5% до 53,8%, одновременно к росту цен на винодельческую продукцию российского происхождения", - сказала Якуба.

Она отметила, что доля рынка вина виноградного в январе - сентябре 2023 года в сегменте до 300 рублей за литр занимала 54%, в октябре - 50,9%, доля в сегменте от 300 до 1 000 рублей за литр выросла с 44,7% до 47,7%.

Кроме того, по ее словам, объем розничной продажи вина виноградного, вина игристого, шампанского, вина ликерного за 10 месяцев составил 62 млн дал, с приростом к аналогичному периоду прошлого года на 6,7%. "Из них на долю отечественной продукции приходится 52,5% рынка или 32,6 млн дал. На долю импортной продукции - 47% - 29,6 млн дал", - сказала Якуба.

Объем розничной продажи вина виноградного, вина игристого, шампанского, вина ликерного российского происхождения за 10 месяцев 2023 года составил 32,6 млн дал и остался практически на прежнем уровне к аналогичному периоду прошлого года. Из них объем виноградных вин составляет 22,7 млн дал, игристых шампанских - 9,2 млн дал, ликерных вин - 0,8 млн дал.

Правительство РФ в июле 2023 года повысило ставки ввозных таможенных пошлин на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, они будут действовать до конца 2023 года. В Минэкономразвития РФ отмечали, что отечественное производство вина и импорт из дружественных стран полностью обеспечат внутренний спрос.