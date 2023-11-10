"Транснефть" проводит обсуждения с РЖД и Кузбассом из-за сбоев в региональных электросетях

Она платит за электричество по повышенным тарифа и сталкивается с отключениями, что приводит к проблемам при перекачке нефти, рассказал представитель компании Игорь Демин

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. "Транснефть" обсуждает с РЖД и Кемеровской областью проблему снижения прокачки нефти из-за сбоев в электросетях Кузбасса, однако текущая схема оплаты тарифов за электроэнергию компании в принципе не предусматривает подобных отключений, которые сказываются на работе оборудования. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин. При этом в "Россетях" нам сообщили, что принимают дополнительные меры по изменению режимов работы сети.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении документы, что "Транснефть" вынуждена снижать объемы перекачки нефти в сторону порта "Козьмино" для отгрузок в Китай (за 9 месяцев 2023 года - на 17,57 тыс. т) из-за сбоев в электросетях Кузбасса, которые приводят к аварийному отключению насосов нефтеперекачивающей станции "Мариинская" компании. Причиной сбоев называется рост нагрузки на электросеть из-за увеличения объемов перевозки по Восточному полигону РЖД.

По словам Демина, "Транснефть" платит за электроэнергию по более высоким тарифам, чем остальные потребители, но отключения все равно происходят. При этом система оплаты устроена так, что никаких отключений быть не должно, а электроснабжающая организация должна предусмотреть все возможные проблемы, подчеркнул представитель "Транснефти". Основной проблемой является тот факт, что непрогнозируемое отключение электроэнергии сказывается на работе оборудования и безопасности производства.

"Мы с руководством РЖД и Кемеровской области обсуждаем этот вопрос и ищем совместное решение", - отметил Демин. При этом проблемы с перебоями на электросетях наблюдаются и в других регионах, в том числе и в Новосибирской области, добавил он.

"Россети" принимают дополнительные меры

Потребители, которые вносят искажения в электрическую сеть, по законодательству должны самостоятельно компенсировать их установкой специальных симметрирующих устройств на тяговых подстанциях, сообщили ТАСС в группе "Россети". При этом сама компания принимает дополнительные меры по изменению режимов работы сети, устанавливает собственные устройства компенсации искажений. "Такие мероприятия запланированы в инвестиционных программах группы и в 2024 году", - уточнили в электросетевом холдинге.

В группе отметили, что для решения проблемы чувствительные потребители должны внедрить оборудование для снижения влияния искажений на работу своих электроустановок.

"Этот вопрос в соответствии с действующим порядком должен быть решен, прежде всего, самими искажающими потребителями. Им необходимо продолжать установку компенсирующих устройств", - заявили "Россети", добавив, что в настоящее время группа проводит работу по повышению ответственности потребителей за уровни искажений. Компания принимает участие в разработке соответствующего ГОСТа и в совершенствовании нормативно-правовой базы.

В пресс-службе РЖД пояснили ТАСС, что вопрос электроснабжения нефтеперекачивающей станции "Мариинская" рассматривался в сентябре текущего года в Минэнерго.

"Оно осуществляется от электрических сетей 110 кВ транзита Ново-Анжерская - Ачинск принадлежности ПАО "Россети Сибирь". Как было отмечено на совещании, отклонения качества электроэнергии возникают в условиях разделения сети 110 кВ ПАО "Россети Сибирь", что является вынужденным режимом работы энергосистемы при аварийных или ремонтных ситуациях", - добавили в РЖД.

В холдинге уточнили, что "СО ЕЭС", "Россетям", самим РЖД и "Транснефти" было получено разработать план мероприятий для повышение качества электроснабжения электроустановок ПАО "Транснефть".

"По мнению ОАО "РЖД", для этого ПАО "Транснефть" с привлечением специализированной проектной организации необходимо провести дополнительную оценку качества электроэнергии в транзите 110 кВ Ново-Анжерская - Ачинская, в том числе с определением влияния на него реактивной нагрузки нефтеперекачивающей станции. Соответствующие предложения компания направила в адрес Системного оператора Единой энергетической системы",- добавили в холдинге.