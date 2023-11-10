Вице-премьер РФ также отметил, что регион активно развивается, в том числе с учетом новых направлений транспортно-логистических маршрутов

МАХАЧКАЛА, 10 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что для поступательного развития Дагестана особое внимание нужно уделять ТЭК. Об этом вице-премьер сообщил на встрече с главой региона Сергеем Меликовым в Махачкале.

"Вопросы, касающиеся электроэнергетического комплекса, находятся на контроле правительства и Министерства энергетики РФ. Уже многое делается, чтобы ситуация улучшилась в этом направлении, но предстоит еще немало работы. Туристический поток сегодня растет, необходимо создавать условия для строительства новых гостиниц, развития инфраструктуры и привлечения инвестиций", - цитирует Новака пресс-служба главы Дагестана.

По словам Новака, Дагестан - это форпост, который активно развивается, в том числе с учетом новых направлений транспортно-логистических маршрутов.

В свою очередь, Меликов отметил, что в рамках рабочей поездки вице-премьера в Дагестан будут обсуждаться вопросы развития туризма и проблемы в энергетической сфере.

"Мы сегодня рассмотрим два важных для республики вопроса. Первый касается развития туризма в соответствии с поручением президента, которое было дано в прошлом году на заседании Госсовета в ходе Дальневосточного экономического форума. Второй вопрос очень важен не только для экономики и социального развития республики, но для каждого жителя - это проблемы в энергетической сфере. Вы как зампредседателя правительства, курирующий этот вопрос, много сделали, чтоб мы получили дополнительные средства для повышения в перспективе надежности энергетического комплекса, а в настоящий момент для решения задач, связанных с аварийными ситуациями", - подчеркнул глава региона.