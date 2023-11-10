10 ноября, 14:47

ЦБ не видит оснований для компенсаций из-за блокировки бумаг на СПБ бирже

Заместитель председателя Банка России Филипп Габуния сообщил, что возникающие обязательства биржи, связанные с ее деятельностью, обеспечены действующими нормативными требованиями и капиталом

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Банк России не видит оснований для финансовой помощи государства инвесторам из-за блокировки бумаг на СПБ бирже, сообщил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния.

"Помощи инвесторам - уже давно говорил Центральный банк об этом. "Неквалам" давно запрещалось покупать такие активы, пока биржа работала, была возможность выйти. Всем вывешивалось предупреждение брокеров о наличии рисков подобной инфраструктуры. Тем, кто продолжал в это играть, этот риск, с нашей точки зрения, был понятен. В этом плане какая-то помощь со стороны государства, финансовая, по решению этой проблемы - мы ее не видим", - сказал он в кулуарах форума Finopolis-2023.

Габуния добавил, что возникающие обязательства биржи, связанные с ее деятельностью, обеспечены действующими нормативными требованиями и капиталом. "Но это не надо читать, что биржа будет выкупать какие-то заблокированные активы", - добавил Габуния.

2 ноября OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло СПБ биржу в санкционный список. После этого объявления, торги иностранными и российскими бумагами на бирже были приостановлены.

Также OFAC выпустил лицензию на выход из ценных бумаг СПБ биржи в срок до 31 января 2024 года. Как уточнил Габуния, для составления дальнейшего плана необходимо закончить анализ того, какие права предусматривает эта лицензия. 

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Россия
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