Бензин в России за неделю подешевел на 11 копеек

Дизель подорожал на 1 копейку, следует из данных Росстата

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 30 октября по 7 ноября 2023 года снизились на 11 копеек - до 54,89 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 снизились на 12 копеек и составили 50,54 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 снизились на 14 копеек, до 55,2 рубля за литр, а стоимость Аи-98 уменьшилась на 4 копейки и составила 68,23 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 1 копейку, до 64,07 рубля.

По данным Росстата, снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 51 субъекте Российской Федерации. Более всего он подешевел в Чеченской Республике и Кировской области - на 2,8% и 2,1% соответственно.

Рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 6 субъектах Российской Федерации. Более всего он подорожал в Магаданской области - на 2,9%.

В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились, в Санкт-Петербурге - снизились на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 48,69 до 52,79 рубля, марки АИ-95 - от 53,79 до 58,69 рубля, марки АИ-98 и выше - от 63,39 до 73,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 49,5 до 51,2 рубля, марки АИ-95 - от 53,6 до 56,52 рубля, марки АИ-98 и выше - от 67,74 до 70,49 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 30 октября по 5 ноября вырос на 4,7% по сравнению с предыдущей неделей - до 836,4 тыс. тонн. Производство дизельного топлива увеличилось на 0,8% и составило чуть более 1,623 млн тонн.