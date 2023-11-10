Компания из РФ подписала меморандум о взаимопонимании на энергетической выставке в Марокко

Речь идет об EXCON Group

РАБАТ, 10 ноября. /ТАСС/. Российская компания EXCON Group и Национальная федерация электроэнергетики, электроники и возобновляемых источников энергии Королевства Марокко (FENELEC) подписали меморандум о взаимопонимании. Подписание состоялось на проходящей в Касабланке 16-й Международной выставке электроэнергетики, электротехники и промышленной автоматизации ELEC Expo.

"Подписанный документ предполагает развитие сотрудничества, нацеленного на расширение присутствия российских поставщиков продукции в области электроэнергетики на рынках Марокко и стран Западной Африки, содействие локализации российского бизнеса в Марокко, активизацию обменов бизнес-делегациями", - сообщили ТАСС в торговом представительстве РФ в Марокко.

По словам собеседника агентства, EXCON Group оказывает услуги экспортно-ориентированным предприятиям по выводу продукции на зарубежные рынки, локализации производств за рубежом, привлечению инвестиций.

Выставка ELEC Expo проходит под патронажем короля Марокко Мухаммеда VI при участии 150 компаний из 30 стран, в том числе из России. Помимо EXCON Group, в Касабланку приехали такие компании, как "Эколайт", "Антракс", СКБ ЭП и "Интермобилити.Ева".