СМИ: Чехия может ввести санкции против поставляющих ее станки в РФ фирм из третьих стран

Как пишет портал denikn.cz, поставки такого оборудования в Россию были зафиксированы через Турцию и страны Центральной Азии

ПРАГА, 10 ноября. /ТАСС/. Чешские власти рассматривают возможность распространения антироссийских санкций на компании из третьих стран, закупающих в республике станки, которые могут быть использованы для производства оружия, и поставляющих их затем в РФ. Об этом сообщил новостной портал denikn.cz.

В прошедшие месяцы было выявлено, согласно информаци портала, несколько случаев обхода санкций фирмами из третьих стран, осуществивших поставки находящихся под эмбарго чешских товаров в РФ. Речь шла о станках. Действующими правилами запрещены прямые поставки подсанкционных материалов из Чехии в Россию.

Как пишет портал, находящееся в санкционном списке промышленное оборудование, которое может быть использовано для производства оружия, попадало в Россию через Турцию и страны Центральной Азии. Между тем, как следует из сообщения, существуют опасения, что перекупщики из третьих стран продолжат осуществлять поставки посредством открытия новых компаний, против которых санкции не были введены.