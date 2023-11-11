11 ноября, 12:55

Kyodo: в Японии произошел массовый сбой систем оплаты кредитными картами

Агентство пока не сообщило о причинах сбоя

ТОКИО, 11 ноября. /ТАСС/. Массовый сбой систем оплаты при помощи кредитных кард произошел по всей Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Подчеркивается, что в большинстве магазинов страны в настоящее время невозможно произвести безналичный расчет при помощи кредитных карт. Отмечается, что сбой мог затронуть вообще всю систему безналичного расчета в стране - в настоящее время это выясняется.

О причинах сбоя пока не сообщается. Как смог убедиться корреспондент ТАСС, сбой затронул не только оплату кредитными, но и дебетовыми картами. 

Теги:
Япония
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