12 ноября, 09:52

Греф заявил о колоссальном дефиците специалистов в области искусственного интеллекта

Президент - председатель правления Сбербанка сообщил, что не ожидает существенных перемен в наиболее востребованных профессиях на горизонте 5-10 лет

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Дефицит специалистов в области построения нейтронных сетей и искусственного интеллекта наблюдается в России. Такое мнение высказал президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе онлайн-урока "Разговор о важном", материалы к которому опубликованы на сайте проекта.

"В нашей стране сейчас один из самый низких уровней безработицы исторически, но не хватает специалистов в области цифровых технологий. И конечно же, в первую очередь сегодня колоссальный дефицит специалистов - тех, кто владеет современными технологиями в области построения современных генеративных нейронных сетей, специалистов в области искусственного интеллекта", - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, какие профессии будут наиболее востребованы на горизонте 5-10 лет, глава Сбера отметил, что не ожидает существенных перемен.

"Я думаю, что подавляющее большинство профессий, за исключением тех, которые не заняты квалифицированным трудом, они все-таки останутся, но они очень сильно видоизменятся", - сказал он. 

Теги:
РоссияГреф, Герман Оскарович
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