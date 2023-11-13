12 ноября, 21:18

Менее 30% опрошенных россиян интересуются курсом доллара

Как отмечает сервис Superjob, мужчины чаще следят за котировками валют, чем женщины

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Новости с валютной биржи занимают только каждого четвертого опрошенного россиянина, курс доллара интересует менее трети граждан, свидетельствуют результаты всероссийского опроса сервиса Superjob (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Курсом доллара сегодня интересуются 26% россиян, курсом евро - 24%. В августе новости с валютной биржи отслеживали трое из 10 опрошенных", - следует из материалов опроса.

Отмечается, что свежие котировки валют мужчинам важнее, чем женщинам. Россияне до 35 лет интересуются биржевыми новостями чаще тех, кто старше, граждане с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц - чаще тех, кто зарабатывает меньше.

Народный прогноз стоимости доллара на 9 января, первый рабочий день 2024 года, - 103,46 рублей, евро - 112,75 руб. Октябрьский рост биржевых котировок повлиял на народный прогноз больше, чем текущее ослабление доллара и евро.

В опросе, проведенном 3-10 ноября, приняли участие 1 600 представителей экономически активного населения из всех округов страны, из 363 населенных пунктов. 

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Россия
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