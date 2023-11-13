В Приамурье почти 490 млн рублей выделили на обновление коммунальной инфраструктуры

Работы планируют провести в 2024 году

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 ноября. /ТАСС/. В Амурской области выделили почти 490 млн рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщил ТАСС министр жилищно-коммунального хозяйства Приамурья Алексей Тарасов.

"В рамках реализации подпрограммы "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения" государственной программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области", утвержденной постановлением правительства Амурской области от 25.09.2013 №452, определены лимиты на 2024 год на модернизацию коммунальной инфраструктуры, выделено 486,459 млн рублей", - сказал Тарасов.

В 2024 году планируют заменить 34 котла, произвести капитальный ремонт 3 котлов, установить модульную котельную на территории котельной №2 в Серышево.

Кроме того, планируется ввести в эксплуатацию две газовые котельные Белогорске и Благовещенске. Их строительство началось в 2023 году. Общий объем финансирования составляет почти 2 млн рублей. В регионе на природном газе работает одна котельная в Циолковском и три в Свободном.