Эксперт считает, что "Пояс и путь" с ЕАЭС позволяют при санкциях формировать единый рынок

Заместитель директора Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайского народного университета Лю Сюй указал на тесные межгосударственные контакты между участниками ЕАЭС, которые позволяют выстраивать эффективный многосторонний формат взаимодействия между ними

ПЕКИН, 13 ноября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Сопряжение инициативы "Один пояс - один путь" ("Пояс и путь") и стратегии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с учетом уже запущенных интеграционных процессов позволяет заинтересованным участникам сформировать единый эффективный рынок даже под давлением западных санкций. Такую точку зрения корреспонденту ТАСС высказал заместитель директора Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайского народного университета Лю Сюй.

"Сопряжение с ЕАЭС инициативы "Один пояс - один путь", которую мы называем высшим звеном китайской экономической дипломатии, - очень важный вопрос, - сказал он. - На пространстве ЕАЭС уже сформировалась тенденция к интеграции как в области товаров, так и в сфере услуг. Поскольку ЕАЭС с инициативой "Пояс и путь" объединяют совместные задачи, их сопряжение позволит создать единый рынок".

Эксперт указал на тесные межгосударственные контакты между участниками ЕАЭС, которые позволяют выстраивать эффективный многосторонний формат взаимодействия между ними. "Можно обеспечить взаимное снижение пошлин, создать более благоприятные условия для товаропотока. Кроме того, существуют определенные возможности в финансовой сфере", - добавил он.

Лю Сюй отметил, что страны Евросоюза рассматривают ЕАЭС прежде всего как "канал, который позволяет РФ уклоняться от западных санкций. "ЕС опасается российской стратегии, связанной с параллельным импортом, и продолжает оказывать давление на государства Центральной Азии", - пояснил экономист.

По словам замдиректора института, давление со стороны Евросоюза вынуждает государства - члены ЕАЭС проводить "более осторожную и сбалансированную политику". Однако даже несмотря на это страны Центральной Азии все больше внимания уделяют взаимодействию в данном формате. В итоге на евразийском пространстве наблюдается высокая активность всех заинтересованных сторон, включая Россию и Китай. "Это (сопряжение "Пояса и пути" с ЕАЭС - прим. ТАСС) прекрасная возможность как для КНР, так и для центральноазиатских государств, с учетом вызовов и жестких западных санкций", - подытожил он.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций.