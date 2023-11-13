FT: Индия может снизить тарифы на импорт электрокаров

Как сообщила газета, это связано с намерением Илона Маска построить в республике завод по производству машин Tesla

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. Индия рассматривает возможность снижения тарифов на импорт электромобилей в связи с намерением Илона Маска построить в республике завод по производству машин Tesla. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на представителей индийского правительства.

По данным издания, руководство американской компании обратилось к Нью-Дели с просьбой о первоначальной тарифной уступке, которая позволила бы ей компенсировать высокую таможенную пошлину Индии в размере 70% для автомобилей стоимостью менее $40 тыс. и 100% для более дорогих машин.

"Им нужны определенные тарифные уступки, по крайней мере, в промежуточный период", - сказал один из чиновников. Это своего рода предварительное условие для строительства завода в Индии. В настоящее время обсуждается снижение тарифов на 15% для электромобилей всех категорий. "Мы хотим разработать пакет, который будет полезен для Индии и не станет специально подобранным для одной компании. Им смогут воспользоваться другие при условии соблюдения определенных требований", - добавил он.

За последний год руководители Tesla встречались с представителями правительства Индии как минимум три раза. В июне премьер республики Нарендра Моди встретился с Маском в Нью-Йорке во время визита в США и попросил предпринимателя рассмотреть Индию в качестве производственной базы. Во время переговоров с Нью-Дели представители Tesla сообщили о планах выпуска в стране автомобилей стоимостью менее $30 тыс., которые компания будет продавать в Индии, а затем, возможно, экспортировать в другие страны региона, используя Индию в качестве производственного центра.

Два года назад правительство южноазиатской республики ответило отказом на просьбу компании из США сократить пошлины на планируемый ввоз в страну электромобилей, произведенных компанией в Китае. После этого Tesla отказалась от экспорта продукции на индийский рынок.