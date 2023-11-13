13 ноября, 09:00

Минприроды предложило отнести к ТРИЗ залежи нефти Северного Кавказа и Западной Сибири

Как уточнили в министерстве, после утверждения постановления правительства недропользователи получат возможность брать участки недр на этих залежах для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи нефти

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Минприроды России предложило включить в перечень трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) залежи нефти кумско-керестинской свиты на Северном Кавказе и отложений палеозоя Западной Сибири, сообщило министерство. Соответствующий проект постановления внесли в правительство.

После утверждения постановления правительства недропользователи получат возможность брать участки недр на этих залежах для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи ТРИЗ, отмечает министерство. Сейчас к трудноизвлекаемым относится нефть из залежей углеводородного сырья из баженовских, абалакских, хадумских и доманиковых продуктивных отложений, сверхвязкая нефть, а также низкопроницаемые ачимовские залежи нефти.

На госбалансе находится 7,9 млн тонн извлекаемых запасов нефти в отложениях кумско-керестинской свиты. По экспертным оценкам, геологические ресурсы нефти категории D1 здесь составляют порядка 6,5 млрд тонн.

В отложениях палеозоя на территории Западной Сибири открыты 105 нефтяных и газонефтяных залежей и 7 газовых залежей на 53 месторождениях. Суммарные извлекаемые запасы нефти палеозойских отложений региона составляют 77 млн тонн, а геологические ресурсы категории D0 - 438,5 млн тонн нефти.

"Около трети запасов нефти в нашей стране находятся в низкопроницаемых залежах и отложениях. Добывать их непросто, это требует затрат как финансовых, так и технологических. Сегодня выдано всего 12 лицензий на создание технологических полигонов. Включение новых участков позволит открыть больше таких центров компетенций, а также масштабировать полученные результаты для запуска новых добычных производств", - приводятся в сообщении слова главы Минприроды Александра Козлова. 

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