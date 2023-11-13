В Минэнерго выступили за конкуренцию видов генерации в энергобалансах регионов

Директор департамента развития газовой отрасли министерства Артем Верхов отметил, что при формировании энергобалансов нужно учитывать возможность стимулирования использования в регионах местных видов энергоресурсов и возобновляемых источников энергии

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики России, которое в настоящее время разрабатывает новую энергостратегию РФ, считает, что в дальнейшем формирование энергобалансов регионов должно строиться на основе конкуренции различных видов генерации друг с другом: газа, угля, атома, ВИЭ и ГЭС. Об этом во время парламентских слушаний в Госдуме сообщил директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго Артем Верхов.

"Совершенствование системы управления ТЭК должно, по нашему мнению, основываться на взаимозаменяемости, на межтопливной конкуренции топлива и энергии при их потреблении для конкретной территории, на возможности замены одного вида топлива на другое", - сказал он.

Верхов добавил, что при формировании энергобалансов регионов нужно учитывать возможность стимулирования использования в регионах местных видов энергоресурсов и возобновляемых источников энергии.

По его словам, значимость разработки региональных топливно-энергетических балансов нарастает, так как она дает понимание структуры спроса.