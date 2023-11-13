13 ноября, 10:58

Путин провел встречу с гендиректором "Россетей"

© ТАСС/ Ruptly

Президент обсудил с Андреем Рюминым подготовку к осенне-зимнему сезону и работу холдинга в новых регионах страны

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с генеральным директором "Россетей" Андреем Рюминым. Глава государства обсудил с ним подготовку к осенне-зимнему сезону и работу холдинга в новых регионах страны.

"У вас свыше 500 тыс. подстанций, почти 2,5 млн км электросетей. Компания огромная, мы с вами год назад примерно встречались. Что за это время произошло?" - спросил глава государства в начале встречи.

В ходе встречи Путин, в частности, поинтересовался уровнем зарплаты в компании и ее индексацией. Рюмин сообщил, что в прошлом году в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями зарплата была проиндексирована на 16%, ее средний размер сейчас составляет 73,3 тыс. рублей. Гендиректор "Россетей" также доложил президенту о росте выручки в 2022 году на 6,5%, она составила более 1,18 трлн рублей.

Говоря о прохождении осенне-зимнего сезона, Рюмин отметил, что 2022-2023 год был пройден хорошо. Он также сообщил, что в этом году компания увеличивает ремонтную программу до 91 млрд рублей. На уточняющий вопрос главы государства, больше ли это, чем в 2022 году, Рюмин ответил положительно, увеличение программы составит 5 млрд рублей.

В завершение доклада гендиректор холдинга подчеркнул, что одной из самых важных задач является эксплуатация магистрального комплекса в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Рюмин выразил уверенность в том, что "Россети" справятся с этой задачей. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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