13 ноября, 11:01

УФАС в Петербурге оштрафовало "Альфа-Банк" за ненадлежащую рекламу

В Управление Федеральной антимонопольной службы пожаловался житель, который не давал согласия на получение рекламы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу оштрафовало "Альфа-Банк" за распространение вводящей в заблуждение рекламы без согласия ее получателя. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе петербургского УФАС.

"В ходе рассмотрения дела комиссия управления установила, что реклама была направлена без согласия абонента. При этом не содержит информации, благодаря которой у клиента сформируется правильное представление о рекламируемой услуге. Банк ввел в заблуждение потребителя, отразив только выгодные для условия", - рассказали в пресс-службе.

В УФАС пожаловался сам получатель рекламы, который не давал согласия на ее получение. Как отметили в пресс-службе, в рекламном сообщении не был указан срок действия кэшбэка в 1% и условие его получения, отсутствовала информация о том, что бесплатное обслуживание на 180 дней возможно только при открытии расчетного счета на определенном пакете услуг и т.д.

"Реклама признана ненадлежащей. АО "Альфа-Банк" назначено административное наказание в размере 350 тыс. рублей", - говорится в сообщении. 

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