В Шри-Ланке представили бюджет страны на 2024 год, нацеленный на преодоление кризиса

Президент Ранил Викрамасингхе отметил, что правительство "не может вернуть себя в тот ад, в котором находилась страна в 2022 году"

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Шри-Ланки приняли бюджет страны на 2024 год, увеличив расходы на социальную помощь населению и планы развития республики. Утвержденный правительством проект представил в парламенте президент Ранил Викрамасингхе.

"В условиях глубокого экономического кризиса нам удалось за первые шесть месяцев года увеличить налоговые поступления на 50%. Инфляция, взлетевшая до небес до 70% в сентябре 2022 года, снизилась до 1,5% а в октябре 2023 года. Валютные резервы увеличились с нуля до $3,5 млрд. Доверие, оказанное нам зарубежными странами, было восстановлено. Однако нам предстоит пройти долгий путь", - сказал президент, признав, что прогресс на данный момент достигнут благодаря жертвам народа.

"Правительство постепенно создаст условия для облегчения этих трудностей. Мы стремимся предоставлять больше возможностей и льгот по мере восстановления и стабилизации нашей экономики. Мы не можем вернуть себя в тот ад, в котором находилась наша страна в 2022 году", - указал Викрамасингхе.

Как признал президент, "некоторые называют этот бюджет избирательным бюджетом". "Причина - президентские и всеобщие выборы, которые запланированы на следующий год", - пояснил он, заверив, что действующие власти не намерены подкупать избирателей повышением зарплат и пособий, стремясь обеспечить будущее страны.

Ключевые планы

Правительство страны установило целевой дефицит бюджета в 2,85 триллиона ланкийских рупий ($8,7 млрд) в 2024 году, что выше, чем пересмотренные 2,4 триллиона рупий ($7,3 млрд) в текущем году. Планируется, что в следующем году дефицит составит 9,1% ВВП по сравнению с 8,5% в 2023 году.

Пособие для 1,3 млн государственных служащих будет увеличено с 7800 до 17 800 ланкийских рупий ($24-54) с 1 января 2024 года. Прожиточный минимум для 730 тыс. пенсионеров увеличат до 6500 рупий (почти $20) с 1 апреля 2024 года. Планируется также восстановить программу выдачи кредитов на случай стихийных бедствий для госслужащих и увеличить отчисления на программу "Вдовы и сироты" до 8%.

Власти Шри-Ланки также намерены инвестировать в развитие зеленой энергетики, расширение инфраструктуры и туристической привлекательности страны, включая строительство международного аэропорта и автострад. Средства будут выделены на распространение образования на английском языке. По словам Викрамасингхе, Шри-Ланка подпишет соглашение об экономическом и технологическом сотрудничестве с Индией и соглашение о свободной торговле с Китаем.

Парламент Шри-Ланки на этой неделе рассмотрит бюджетные предложения правительства во втором чтении. 21 ноября состоится голосование.

Шри-Ланка борется с худшим экономическим кризисом с момента обретения независимости в 1948 году. Он вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов страны. В этих условиях ланкийские власти были вынуждены сократить импорт и ввести строгую экономию ресурсов. Шри-Ланка испытывает большую потребность в цементе, автомобильных запчастях, топливе, продуктах. В последнее время экономика Шри-Ланки демонстрирует признаки восстановления, чему способствует помощь в размере $2,9 млрд от Международного валютного фонда.