13 ноября, 11:10

Регионы России ожидают роста потребления газа к 2030 году в 1,6 раза

По прогнозу, показатель может достичь 745 млрд куб. м в год

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Рост потребления газа в российских регионах к 2030 году может увеличиться в 1,6 раза. Такие данные содержатся в топливно-энергетических балансах (ТЭБ) регионов (кроме Магаданской области), которые были направлены в Минэнерго России.

"Сведя все потребление по ресурсам в рамках ТЭБов, которые мы проанализировали, получаем, что к 2030 году потребление газа вырастает почти в 1,6 раза, до 745 млрд куб. м при текущем потреблении в объеме порядка 450 млрд куб. м", - сказал директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго Артем Верхов во время парламентских слушаний в Госдуме.

От отметил, что данные по ТЭБам могут отличаться от фактической статистики. Например, за 2020 год, согласно ТЭБам, потребление газа составило 465 млрд куб. м в год, а по официальным данным - 424 млрд.

По словам Верхова, за 2023 год Минэнерго совместно с Российским энергетическим агентством провели большую работу по анализу всех утвержденных ТЭБов.

На текущий момент топливно-энергетический баланс не утвержден только в Магаданской области. В остальных регионах так или иначе ТЭБы сделаны, причем как фактические, так и прогнозные. 

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