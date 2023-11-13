Ростех анонсировал крупносерийные поставки самолетов SJ-100 в 2024 году

В холдинге отметили, что возможные корректировки сроков поставок на несколько месяцев вправо не могут рассматриваться как критичные, объяснив это вопросами безопасности полетов

МОСКВА, 13 ноября./ТАСС/. Крупные серийные поставки импортозамещенных российских самолетов SJ-100 начнутся в 2024 году, как и ожидалось ранее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ростеха.

При этом в холдинге отметили, что возможные корректировки сроков поставок на несколько месяцев вправо не могут рассматриваться как критичные, объяснив это вопросами безопасности полетов.

"В следующем году, как и планировалось, начнутся крупносерийные поставки этих лайнеров в российские авиакомпании. В настоящий момент 22 лайнера уже в разной степени готовности", - отметили в Ростехе.

Все системы самолета создаются и проходят доводку по результатам тестов так, чтобы гарантировать надежность и безопасность, что является безусловным приоритетом, подчеркнули в госкорпорации.

"Понятно, что хочется все быстро, легко и гладко, но в столь сложных проектах так не бывает. <…> Возможные корректировки по срокам в пределах нескольких месяцев не должны расцениваться как критичные", - добавили в пресс-службе.

В конце августа опытный образец отечественного ближнемагистрального самолета SJ-100 успешно совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о переносе срока поставок двух новых импортозамещенных самолетов на 2024 год.