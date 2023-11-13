13 ноября, 13:38

Медведев указал на убытки и репутационные потери ушедшего из РФ иностранного бизнеса

Их места успешно осваивает отечественные предприниматели, отметил зампред Совбеза России

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Ушедшие с российского рынка технологические иностранные компании понесли потери, в то время как их места успешно осваивает отечественный бизнес, отметил зампред Совбеза России, председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев.

"Очевидно, что время непростое, с начала специальной военной операции нам организовали технологическую блокаду. Ряд крупных иностранных компаний заявили об уходе с рынка, при этом очевидно, что они и убытки понесли, и репутационные потери. Рассчитываем на то, что их место в скором времени займут наши отечественные структуры. За последние полтора года они доказали, что они могут решать очень многие задачи", - сказал Медведев на заседании попечительского совета. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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