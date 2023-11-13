13 ноября, 14:42
Санкции в отношении России

США вновь продлили рестрикции против авиакомпании "Россия"

Речь идет об отзыве экспортных привилегий

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты в очередной раз продлили односторонние ограничительные меры в отношении авиакомпании "Россия".

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Об этом говорится в уведомлении Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США.

Как уточняется в документе, речь идет об отзыве экспортных привилегий. "Это распоряжение вступает в силу немедленно. Оно остается в силе в течение одного года", - указывается в извещении, которое подписал помощник министра торговли США по вопросам экспортного контроля Мэттью Аксельрод. Он напомнил, что в первый раз распоряжение об отзыве экспортных привилегий в отношении авиакомпании "Россия" было подписано 20 мая 2022 года. 

Теги:
СШАРоссияСанкции в отношении России
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