13 ноября, 14:58

Северная Македония до конца года начнет укладку нитки к СПГ-терминалам Греции

Премьер-министр республики Димитар Ковачевски отметил, что реализация этого проекта позволит обеспечить энергетическую независимость и диверсификацию источников энергоснабжения страны

ВЕНА, 13 ноября. /ТАСС/. Северная Македония до конца года начнет работу над проектом газопровода, который соединит ее хранилища с Трансадриатическим трубопроводом и терминалами сжиженного природного газа (СПГ) в Греции. Об этом заявил премьер-министр республики Димитар Ковачевски в ходе Венского экономического форума.

"Мы работаем над стратегическими проектами совместно с соседними странами, особенно с Грецией, и до конца года начнем реализацию проекта нового трубопровода, который позволит Северной Македонии подключиться к Трансадриатическому трубопроводу, терминалам СПГ в Ревитузе, а также новому терминалу, который будет построен в Александруполисе, и это обеспечит энергетическую независимость и диверсификацию [источников энергоснабжения] страны", - подчеркнул Ковачевски.

В 2022 году началось сооружение плавучего терминала сжиженного природного газа в городе Александруполис. Новый терминал должен начать функционировать к концу 2023 года, его мощность составит 5,5 млрд куб. м природного газа в год. Действующий терминал на острове Ревитуза расположен к западу от Афин.

Азербайджан 31 декабря 2020 года начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу, являющемуся составной частью Южного газового коридора (ЮГК). Поставки, рассчитанные на 25 лет, предусматривают ежегодный экспорт более 10 млрд куб. м газа на европейский рынок, из которых 8 млрд куб. м приходится на долю Италии, по 1 млрд куб. м - Греции и Болгарии. ЮГК, который протянулся на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию, представляет собой интегрированную систему трубопроводов. Ее пропускная способность составляет 16 млрд куб. м. Основным источником сырья для ЮГК считается месторождение Шах-Дениз с запасами 1,2 трлн куб. м. 

Теги:
ГрецияСеверная МакедонияКовачевски, Димитар
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация