В Венгрии заявили, что не допустят санкций против ядерной энергетики России

Глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что один из видов ограничительных мер в новом пакете, вероятно, затронет российскую алмазную промышленность

БУДАПЕШТ, 13 ноября. /ТАСС/. Венгрия не допустит принятия Евросоюзом санкций против ядерной энергетики России, поскольку такой шаг нанесет ущерб интересам Будапешта. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, принимавший участие в совещании с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

Отвечая на вопрос о подготовке Еврокомиссией 12-го пакета санкций, он сообщил, что пока не знаком с предложениями Брюсселя, но Будапешт по-прежнему выступает против ограничений на сотрудничество с Москвой в области ядерной энергетики. "Венгрия не поддержит какие-либо санкции в отношении атомной промышленности, поскольку это будет означать отказ от безопасности венгерской энергетики", - сказал глава МИД на встрече с венгерскими журналистами, которая транслировалась на его странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто напомнил, что для утверждения нового блока рестрикций против России потребуется единогласное решение всех стран ЕС. Согласно предварительным данным, санкции в отношении организаций и предприятий ядерной отрасли РФ в нем не предусмотрены. Как сказал венгерский министр, один из видов ограничительных мер в этом пакете, вероятно, затронет российскую алмазную промышленность.