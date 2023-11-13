13 ноября, 15:05
Санкции в отношении России

В Венгрии заявили, что не допустят санкций против ядерной энергетики России

Глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что один из видов ограничительных мер в новом пакете, вероятно, затронет российскую алмазную промышленность

БУДАПЕШТ, 13 ноября. /ТАСС/. Венгрия не допустит принятия Евросоюзом санкций против ядерной энергетики России, поскольку такой шаг нанесет ущерб интересам Будапешта. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, принимавший участие в совещании с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

Отвечая на вопрос о подготовке Еврокомиссией 12-го пакета санкций, он сообщил, что пока не знаком с предложениями Брюсселя, но Будапешт по-прежнему выступает против ограничений на сотрудничество с Москвой в области ядерной энергетики. "Венгрия не поддержит какие-либо санкции в отношении атомной промышленности, поскольку это будет означать отказ от безопасности венгерской энергетики", - сказал глава МИД на встрече с венгерскими журналистами, которая транслировалась на его странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто напомнил, что для утверждения нового блока рестрикций против России потребуется единогласное решение всех стран ЕС. Согласно предварительным данным, санкции в отношении организаций и предприятий ядерной отрасли РФ в нем не предусмотрены. Как сказал венгерский министр, один из видов ограничительных мер в этом пакете, вероятно, затронет российскую алмазную промышленность. 

Теги:
РоссияВенгрияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация