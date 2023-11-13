13 ноября, 15:40

Доля российских продуктов и напитков на рейсах "Аэрофлота" превысила 90%

Винная карта на 70% состоит из российской продукции, рассказали в авиакомпании

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. "Аэрофлот" за два года увеличил долю российских продуктов и напитков на борту самолетов с 60% до более чем 90%. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Аэрофлот" в 2023 году нарастил долю российских продуктов и напитков на борту до более чем 90%. В 2021 году показатель составлял 60%. Компания постоянно расширяет ассортимент отечественной продукции в целях импортозамещения и поддержки местных производителей", - рассказала пресс-служба.

Отмечается, что большая часть позиций в бортовом меню "Аэрофлота" полностью российские: молочная продукция, птица, хлебобулочные изделия, соки, соусы и специи. Доля отечественного мяса, рыбы и морепродуктов превышает 90%, доля сыров - от 85% до 100% в зависимости от сорта.

Большая часть напитков в винной карте "Аэрофлота" тоже российского производства. "Доля отечественных вин увеличилась за последний год до 70%. В классе "Бизнес" представлены три вида российских вин, произведенных в Краснодарском крае: игристое, красное вино, белое вино. В классах "Эконом" и "Комфорт" - красное и белое вино", - говорится в сообщении.

В авиакомпании подчеркивают, что "Аэрофлот" и в дальнейшем продолжит работу по импортозамещению продуктов и напитков на борту своих самолетов. 

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Россия
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