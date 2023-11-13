13 ноября, 16:24

"Газпром нефть" за девять месяцев снизила чистую прибыль по РСБУ на 17,7%

Она составила 369 млрд рублей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за девять месяцев 2023 года снизилась на 17,7% по сравнению с январем - сентябрем 2022 года и составила 369 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка снизилась на 4,2% - до 2,413 трлн рублей, доналоговая прибыль - на 19,8%, до 408 млрд рублей.

Валовая прибыль составила 588 млрд рублей, что на 4,4% меньше, чем годом ранее. Прибыль от продаж снизилась до 268 млрд рублей с 390 млрд рублей годом ранее.

Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром", который контролирует 95,68% нефтяной компании. Остальной пакет обыкновенных акций (4,32%) распределен между миноритарными акционерами - физическими и юридическими лицами. 

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