13 ноября, 16:54

WhatsApp разработал функцию, позволяющую скрыть чаты из общей папки

Она позволит получить доступ к скрытым чатам только после введения кода в поисковую строку

ВАШИНГТОН, 13 ноября. Новая функция, разработанная мессенджером WhatsApp (принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta), позволит получить доступ к скрытым чатам только после введения кода в поисковую строку. Об этом говорится в размещенном в воскресенье блоге мессенджера.

В новой бета-версии WhatsApp для Android "после установки секретного кода скрытый чат не будет отображаться в общем списке". "Вместо этого пользователи смогут получить доступ к нему, введя секретный код в строке поиска", - объясняется в блоге.

Такое нововведение позволит, по мнению разработчиков, "повысить уровень конфиденциальности" пользователей мессенджера.

При этом некоторые также могут использовать функцию, позволяющую быстро очистить список скрытых чатов прямо в настройках конфиденциальности. Она предназначена на случай, если пользователь забудет свой секретный код и столкнется с трудностями при доступе к таким перепискам. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация