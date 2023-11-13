WhatsApp разработал функцию, позволяющую скрыть чаты из общей папки

Она позволит получить доступ к скрытым чатам только после введения кода в поисковую строку

ВАШИНГТОН, 13 ноября. Новая функция, разработанная мессенджером WhatsApp (принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta), позволит получить доступ к скрытым чатам только после введения кода в поисковую строку. Об этом говорится в размещенном в воскресенье блоге мессенджера.

В новой бета-версии WhatsApp для Android "после установки секретного кода скрытый чат не будет отображаться в общем списке". "Вместо этого пользователи смогут получить доступ к нему, введя секретный код в строке поиска", - объясняется в блоге.

Такое нововведение позволит, по мнению разработчиков, "повысить уровень конфиденциальности" пользователей мессенджера.

При этом некоторые также могут использовать функцию, позволяющую быстро очистить список скрытых чатов прямо в настройках конфиденциальности. Она предназначена на случай, если пользователь забудет свой секретный код и столкнется с трудностями при доступе к таким перепискам.