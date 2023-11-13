Вологодские аграрии увеличат в 2,5 раза продажи зерна

Его сбор вырос на 18%

ТАСС, 13 ноября. Аграрии Вологодской области собрали в этом году 210 тыс. тонн зерна, что на 18%, или на 32 тыс. тонн больше результата 2022 года. Она намерены увеличить объем продаж зерна в 2,5 раза - до 10 тыс. тонн, сообщила пресс-служба правительства области.

"На 32 тыс. тонн вырос объем сбора зерна в регионе по сравнению с прошлым годом. За сельскохозяйственный сезон 2023 года собрано 210 тыс. тонн зерна. Основную долю занимает кормовой ячмень - 68%. Остальная часть приходится на пшеницу - 16,4%, овес - 11,8% и зернобобовые - 3,8%. Такой результат достигнут благодаря повышенной урожайности, которая в среднем по области составила 24 центнера с га. Наилучшие результаты получены в пяти муниципальных округах: Грязовецком, Вологодском, Кирилловском, Сокольском и Междуреченском", - говорится в сообщении.

В основном зерно используется предприятиями для собственных нужд, идет на корм скоту. Однако в прошлом году ряд крупных производителей и небольших хозяйств продали излишки пшеницы и ячменя. "Основными покупателями стали птицефабрики, свиноводческие предприятия, находящиеся на территории области и соседних регионов. В прошлом году было реализовано более 4 тыс. тонн зерновых культур. В этом году прогноз объема реализации зерна должен увеличиться в 2,5 раза и достигнуть 10 тыс. тонн", - сообщили в правительстве.

По данным областного департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области, господдержка производителей зерна составила в этом году 12,6 млн рублей из федерального бюджета. Планируется дополнительно выделить еще 10,8 млн рублей.

Вологодская область входит в число первых 30 регионов России по объемам производства сельскохозяйственной продукции, основное направление - животноводство. В силу климатических условий выращивают фуражное зерно, которое идет на корм скоту. Аграрии полностью обеспечивают потребности региона в молоке и молокопродуктах, яйце и картофеле. Производство молока превышает емкость рынка области в 1,6 раза, молочная продукция поставляется в 60 регионов страны.