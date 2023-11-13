Премьер Болгарии созвал Совбез из-за планов оставить завод "Лукойла" без нефти из РФ

Заседание состоится 16 ноября

СОФИЯ, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Николай Денков созывает внеочередное заседание Совета безопасности при правительстве страны из-за внесенного в парламент законопроекта, который, если будет принят, в трехдневный срок вынудит компанию "Лукойл" отказаться от использования российской нефти для производства топлива на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл нефтохим Бургас". Об этом сообщает пресс-служба болгарского правительства.

"В центре внимания заседания Совбеза будет оценка последствий и рисков для национальной безопасности Болгарии при возможном принятии законопроекта, который направлен на отмену в течение трех дней исключений, предоставленных Советом ЕС, на переработку российской нефти на заводе компании "Лукойл", - говорится в релизе.

Отмечается, что на заседании, которое состоится утром в четверг, будут представлены доклады спецслужб.

Ранее представители партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Движения за права и свободы вновь потребовали отменить принятое ранее парламентом исключение, разрешающее до октября 2024 года использование российской нефти для производства топлива, причем сделать это немедленно. В то же время представители правящего объединения - коалиций "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" - считают, что это возможно сделать не ранее марта.

Против очередной попытки давления на "Лукойл" высказались представители оппозиционных партий, подчеркнув, что исключения по использованию российской нефти помогают Болгарии обеспечить стабильность на рынке топлива.

В 2022 году Еврокомиссия в виде исключения разрешила Болгарии выполнять контракты на покупку, импорт и передачу российской сырой нефти, доставленной в страну морским путем до конца 2024 года.