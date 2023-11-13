Выручка резидентов "Сколково" за 2023 год превысит 500 млрд рублей

Объем уплаченных участниками проекта налогов и взносов составил в 2022 году почти 50 млрд рублей, сообщил председатель правления фонда Игорь Дроздов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Общая выручка резидентов фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) по итогам 2023 года составит от 550 до 600 млрд рублей. Такой прогноз огласил председатель правления фонда Игорь Дроздов на заседании попечительского совета фонда, которое состоялось в понедельник под руководством заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, возглавляющего совет.

"Мы прогнозируем значительный прирост выручки резидентов в 2023 году, она составит 550-600 млрд рублей. Объем уплаченных участниками проекта налогов и взносов составил в 2022 году почти 50 млрд рублей, значительная доля из них поступила в бюджет Москвы - более 20 млрд рублей. В 2023 году ожидаем, что сколковские компании заплатят в бюджеты разных уровней более 70 млрд рублей. Объем привлеченных участниками инвестиций по нашему прогнозу будет рекордным за всю историю "Сколково" - более 40 млрд рублей", - рассказал Дроздов.

Как отметил Медведев, фонд сумел оперативно перестроить свою внутреннюю и внешнюю деятельность, адаптироваться к новым вызовам. Продолжается рост выручки его резидентов, увеличивается количество рабочих мест в компаниях, не снижаются темпы по привлечению частных инвестиций в проекты стартапов.

"Одна из важнейших задач, которая стоит перед государством, - укрепление его технологического суверенитета. Об этом неоднократно говорил президент. "Сколково" активно ведет эту работу, содействует реализации соответствующих программ. Например, принимает участие в поддержке дизайн-центров по микроэлектронике, развитии отечественного научного приборостроения и химической промышленности", - сказал Медведев.

Резиденты и заказчики

Число компаний-резидентов "Сколково" в третьем квартале 2023 года составило 3 786. Им удалось создать почти 85 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день потребителями продукции участников "Сколково" являются 102 государства. Более 400 резидентов экспортируют свои разработки за рубеж, среди популярных направлений страны СНГ, Китай, ОАЭ, сообщили в пресс-службе фонда.

В 2023 году продолжено также развитие платформы НИОКР-сервисов (RND Market), на которой обеспечивается взаимодействие заказчиков и исполнителей НИОКР-услуг. На платформе зарегистрировано более 3 200 заказчиков, их количество выросло на 77% за 2023 год. За полтора года на платформе размещено 2,7 тыс. заявок.

"Эффективный инструмент развития технологических компаний - бесшовное взаимодействие институтов развития, входящих в группу ВЭБ.РФ. Оно позволило в 2022-2023 годах дополнительно профинансировать участников "Сколково" на 15,8 млрд рублей. В 2022 году был организован обмен данными между "Сколково" и Фондом содействия инновациям (ФСИ), что помогло существенно ускорить процесс и увеличить объем грантового финансирования ФСИ для сколковских стартапов до 4,3 млрд рублей", - рассказал председатель совета директоров фонда "Сколково", председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Как сообщил ректор университета Сколтех Александр Кулешов, в 2023 году в Сколтехе получены результаты по ключевым технологическим программам. В следующем году будет налажен серийный выпуск первой партии базовых 4G и 5G-станций, разработанных в Сколтехе.

"Создана совместная лаборатория в области искусственного интеллекта в биомедицине с университетом Шарджи - в данный момент в сотрудничестве с медицинскими партнерами из РФ и ОАЭ реализуются прикладные исследования в области нейровизуализации и омиксных технологий. В ближайших планах запуск лабораторий с партнерами из КНР, в частности, с Китайской академией наук (Шанхайским институтом оптики и точной механики) и с университетом Фудань", - рассказал Кулешов.

"Сколково" - крупнейший в РФ инновационный центр. Под его эгидой развиваются стартапы, которые дают отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. Имеет крупнейший в Восточной Европе технопарк и университет Сколтех, который, по версии Research.com, в 2022 году признан лучшим университетом в РФ по направлениям компьютерных наук, генетики и молекулярной биологии.