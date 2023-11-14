Йеллен выразила несогласие с ухудшением агентством Moody's прогноза по рейтингу США

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 14 ноября. /ТАСС/. Американский министр финансов Джанет Йеллен не согласна с решением рейтингового агентства Moody's ухудшить со стабильного до негативного прогноз по рейтингу США. Об этом она заявила в понедельник на пресс-конференции по итогам совещания глав и представителей финансовых ведомств стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

"Это решение, с которым я не согласна", - сказала глава финансового ведомства. Она подчеркнула, что базовые показатели американской экономики демонстрируют положительную динамику.

Агентство Moody's 11 ноября заявило, что ухудшило со стабильного до негативного прогноз рейтинга США на фоне потенциальной приостановки работы их федерального правительства. В заявлении отмечалось, что данное решение было принято из-за политики Вашингтона, описываемой как "балансирование на грани войны", а также "продолжающейся политической поляризации внутри Конгресса США", которая может доставить трудности при принятии бюджетного плана.

17 ноября истекает срок действия компромиссного законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства, принятого ранее Конгрессом США и подписанного президентом Джо Байденом. Если к этому времени законодательная и исполнительная ветви власти США не примут новый аналогичный документ, то министерства и ведомства будут вынуждены приостановить работу в связи с отсутствием финансирования.