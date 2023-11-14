В Подмосковье реализуют около 50 проектов импортозамещения в химической отрасли

На новых предприятиях планируется создать свыше 2,9 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Порядка 50 проектов, направленных на развитие импортозамещения в химической отрасли, реализуют на территории Московской области. Общий объем инвестиций по ним оценивается в 18 млрд рублей, сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Наибольшее количество проектов импортозамещения в Московской области реализуется в химической отрасли. На текущий момент в этой сфере заявлено 47 инвестпроектов, суммарный объем инвестиций по которым составляет 18 млрд рублей. На новых предприятиях планируется создать свыше 2,9 тыс. рабочих мест", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что одним из импортозамещающих проектов в химической отрасли является проект компании АО Фирма "Август", которая в Черноголовке строит научно-производственный центр по разработке современных средств защиты растений. Инвестиции в его реализацию составляют 3,4 млрд рублей. Кроме того, на территории Богородского городского округа компания "ТД "Кудо" реализует проект по производству строительных герметиков. Инвестиции оцениваются в 3,3 млрд рублей.

Ранее министерство сообщало, что в регионе на разных стадиях реализации уже 220 проектов импортозамещения с общим объемом инвестиций более 175 млрд рублей.