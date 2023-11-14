14 ноября, 06:13

ФПК представила обновленный дизайн вагонов СВ

Мария Амирджанян/ ТАСС
© Мария Амирджанян/ ТАСС

Вагоны внутри выполнены в серых тонах, а полки имеют оранжевый цвет

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания представила на выставке-форуме "Транспорт России" обновленные полноразмерные макеты СВ-вагонов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Всего на выставке представлено два возможных варианта обновленного СВ.

Вагоны внутри выполнены в серых тонах, полки - в оранжевых. Составы оснащены USB-разъемами и Type-C зарядками, открывающимися багажными полками, чуть более высокими, чем в самолетах, длиной 2 м (немного больше, чем в предыдущих версиях) и индивидуальными полками для личных вещей. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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